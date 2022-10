Un Serralta in serata di grazia travolge la Vis Civitanova (5-0) e conquista il primo successo casalingo del campionato salendo a quota sette e in vetta alla classifica. Vittoria netta, meritata, senza discussioni per i gialloblù che hanno davvero disputato un gran match trovando occasioni in serie e una cinquina che soddisfa in pieno e aiuta ad alzare fiducia e autostima per il futuro. Ottima la prova del collettivo, fra cui spicca un Bambozzi efficace e positivo premiato dalla doppietta personale, compresi i subentrati fra i quali hanno fatto molto bene Cappellacci e Pinkowski (entrambi a segno). Prossimo impegno in quel di Corridonia.

La cronaca

Al “Leonori” si presenta la Vis Civitanova, fanalino di coda, per la terza giornata per una gara che il Serralta vuole vincere per cancellare l’eliminazione dalla Coppa e, soprattutto, per continuare la marcia in questo ottimo avvio di stagione. Fin dalle prime battute si intuisce come i locali abbiano approcciato al meglio la sfida e testimonianza sono i sei angoli battuti in pochi minuti. Dagli sviluppi di uno di questi nasce il vantaggio (3’): Pelagalli serve il ben piazzato Bambozzi che manda sotto la traversa un tiro imparabile. Match messo subito nella direzione giusta dal Serralta che può giocare tranquillo controllando l’avversario che non è mai pericoloso ad eccezione di un tentativo su calcio piazzato di Nicholas Mucci che sfiora la traversa. Subito dopo, e siamo al 32’, i gialloblù raddoppiano grazie a Lambertucci che non sbaglia davanti al portiere sfruttando finalizzando perfettamente un’azione avvolgente iniziata da Rapaccioni e rifinita da Pelagalli. Nel finale di tempo va sugli scudi il numero uno ospite Filippo Mucci che compie due grandi interventi: il primo dopo gran giocata di Pelagalli con botta dal limite; il secondo su colpo di testa da pochi passi di Sparvoli. Dopo l’intervallo c’è una fiammata della VIS con Sbrascini fermato con una tempestiva uscita bassa da Cingolani. Da qui in avanti è un monologo gialloblù. Al 15’ Bambozzi prova il gran tiro alto di poco. Al 24’ Pelagalli evita un avversario e calcia trovando l’ottimo intervento di Mucci. Al 28’ ancora Bambozzi con l’ennesimo inserimento con i tempi giusti concluso con un pallonetto che rimbalza sulla traversa. Il meritatissimo tris del Serralta giunge al 38’ grazie a Moretti che segna un bel gol mandando la sfera sotto la traversa. I locali non si accontentano e spingono in attacco. Al 43’ la rete più bella da azione corale di prima con Pinkowski che imbuca per Cappellacci che con una finta intelligente fa scorrere il pallone che arriva a Bambozzi che insacca il 4-0 e fa bis personale. Ultimo acuto gialloblù allo scadere(45’) con Sparvoli che aziona Pinkowski che da destra mette in mezzo per Cappellacci pronto a mettere in porta sull’uscita di Mucci. E’ il gel del definitivo 5-0 che sancisce la grande prova dei ragazzi di Palazzi.

IL TABELLINO

MARCATORI: 3’ Bambozzi, 32’ Lambertucci, 84’ Moretti, 88’ Bambozzi, 90’ Cappellacci

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Bambozzi, Elisei (15’ pt Bonifazi), Vissani, Moretti, Lambertucci (31’ st Fabrizi), Valenti (16’ st Pinkowski), Pelagalli (31’ st Cappellacci), Panzarani (40’ st Magnapane). A disp. Baruni Qazim, Magarelli, Santini, Cambriani. All. Palazzi

VIS CIVITANOVA: Mucci F., Massaroni, Busonera, Morresi, Baldassarri, Romagnoli, Sbrascini A., Hadir, Perugini, Mucci N., Sbrascini S. A disp. Fichera, Fiore, Likey, Malizia, Maroni, Maurilli, Mandarà. All. Cosentino

Roberto Pellegrino