Studenti del “Divini” incontrano l’ex procuratore Giorgio

Gli studenti delle classi quarte dell’Istituto tecnico tecnologico “E. Divini” hanno partecipato a un importante appuntamento in diretta streaming con l’ex procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, Giovanni Giorgio.

Il magistrato ha esordito analizzando il fenomeno della criminalità organizzata nella nostra provincia, soffermandosi in particolare sulle principali problematiche e sui riflessi dell’illegalità sul tessuto economico e sociale del nostro territorio.

L’ex procuratore, in pensione da poco tempo, ha parlato della propria esperienza a difesa della legalità e delle istituzioni, raccontando alcune delle vicende giudiziarie che ha seguito negli ultimi anni, dei fatti eclatanti che hanno scosso la nostra provincia: dall’omicidio del pescivendolo sambenedettese Pietro Sarchiè, il cui corpo venne ritrovato nella Valle dei Grilli, a San Severino, fino all’orrendo assassinio di Pamela Mastropietro a Macerata e all’ultimo omicidio di Rosina Carsetti a Montecassiano.

Giovanni Giorgio, inoltre, ha dichiarato che, secondo gli ultimi dati statistici, nel nostro territorio si è verificata una sensibile diminuzione dei reati comuni, mentre continuano ad essere alti quelli collegati all’uso di stupefacenti e agli incidenti stradali.

Con la collaborazione del professor Diego Casadidio, moderatore dell’incontro, sono state affrontate anche altre tematiche attuali come il cyberbullismo, il pericolo dei reati informatici e la discriminazione sessuale in ambito familiare e lavorativo.

Gli studenti collegati online hanno partecipato con interesse, contribuendo con entusiasmo ad animare il dibattito e a porre domande sulla carriera del procuratore e sui temi in discussione. Il dottor Giorgio ha fornito ai ragazzi risposte chiare e dettagliate, con un linguaggio coinvolgente, volto a trasmettere un preciso messaggio: nella vita di tutti i giorni è necessario ponderare le scelte, pensando alle conseguenze delle proprie azioni.