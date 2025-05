Pallanuoto, gli Esordienti della “BluGallery” si fanno onore al torneo di Montepulciano

Gli Esordienti della piscina BluGallery ritornano dal torneo di Montepulciano con un bicchiere mezzo pieno. Quello del 1° Maggio è stato un giorno intenso per i giovani pallanuotisti settempedani allenati da Andrea Pierucci e Mattia Colella, avendo infatti partecipato a una delle tappe del torneo intitolato a Bud Spencer, grande attore ma anche campione di nuoto e pallanuoto. Alla manifestazione toscana hanno partecipato diverse squadre provenienti da tutto il centro Italia.

Formazioni che, giunte dalle città di Roma, Siena, Ancona, Viterbo e Colle Val D’ Elsa, sono scese in acqua per una giornata di sport e divertimento.

Avvio facile per i ragazzi di Pierucci nella prima partita, con una larga vittoria sul Colle Val D’ Elsa. Nel secondo incontro – avversario il Fin Plus Viterbo -, nonostante il risultato non sia mai stato in discussione, la vittoria è risultata meno ampia della precedente. Ha chiuso la mattinata di gare una delle più belle partite del girone B, quella contro la Babel Nuoto. Una sfida combattutissima fino a un minuto dalla fine, quando, dopo un’ occasione sprecata, i ragazzi di San Severino hanno subito un contropiede a trenta secondi dalla fine che ha determinato inevitabilmente la sconfitta.

Gli atleti di entrambe le squadre, in ogni caso, sono usciti dal rettangolo di gioco tra gli applausi di tutto il pubblico e i complimenti degli organizzatori per il gioco espresso.

Dopo la pausa pranzo, il pomeriggio prevedeva la semifinale con la Vela Ancona, vecchia conoscenza dei settempedani e squadra di un altro livello. La partita è terminata comunque con un distacco inferiore rispetto ai recenti incontri di campionato: un segnale di crescita per gli atleti di San Severino.

Ultimo incontro della giornata quello che permetteva o meno di salire sul gradino più basso del podio e che vedeva avversaria di nuovo la squadra capitolina della Babel Nuoto. Purtroppo, causa la stanchezza e la poca esperienza di tanti ragazzi in tornei di questa caratura, la partita si è risolta con un’altra sconfitta che ha comportato il quarto posto – onorevolissimo piazzamento – per i ragazzi della “BluGallery”.

Obiettivi di giornata comunque raggiunti, visto che era fondamentale vivere nuove esperienze al cospetto di squadre diverse dal solito.

A margine delle premiazioni per tutti gli atleti che hanno partecipato, un riconoscimento particolare è andato al miglior giocatore della squadra settempedana, nonché capitano e portiere, Carlo Pizzichini, il quale, come tradizione, dà continuità ai precedenti Mvp delle edizioni passate di questo torneo, che sono stati giudicati sempre gli estremi difensori della “BluGallery”.

Sono scesi in acqua per il team di San Severino i vari Ciccarelli, Tarantino Lepri F, Orazi, Caputo, Manfredonia, Tarantino Lepri L, Capitani, Pellegrini, Paolucci, Casadidio, capitanati da Carlo Pizzichini (nella foto).