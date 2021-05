Tennis, “Open di primavera”: Michela Cambiucci è in finale

L’Open di primavera è giunto alla giornata finale. Giovedì 6 maggio i campi del Tennis Club settempedano ospitano, infatti, le partite decisive per l’assegnazione del trofeo. E nella competizione femminile troviamo in finale una giocatrice di San Severino: Michela Cambiucci (classificata 3.1), che affronta Elena Pavolucci di Castelraimondo (classificata 2.4). Tutto il tifo di casa sarà ovviamente per lei! La sfida inizia alle ore 15.

A seguire la finale maschile per la quale non si conoscono ancora i nomi dei protagonisti.

Le due finali, femminile e maschile, saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federtennis Marche.

In ogni caso il livello del torneo, con oltre 160 iscritti (fra uomini e donne), è stato piuttosto alto e non sono mancate le sorprese. Il Circolo – come noto – ha organizzato la manifestazione per riaprire la stagione post-Covid con un montepremi di 600 euro.