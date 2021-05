Settimana della Croce Rossa: l’8 maggio cerimonia ufficiale

Il Comune ha aderito alle celebrazioni della “Settimana della Croce Rossa” che culmineranno sabato 8 maggio nell’anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’associazione. In tale occasione il palazzo del Municipio, in Piazza del Popolo, si illuminerà di rosso.

Nella giornata conclusiva della Settimana della Croce Rossa il sindaco Rosa Piermattei riceverà la presidente del Comitato locale Cri, Elena Amici, e una rappresentanza del sodalizio per la cerimonia di consegna della bandiera quale riconoscimento istituzionale all’attività di volontari e professionisti che quotidianamente sono al servizio della comunità, nel loro ammirevole impegno per il soccorso, sostegno e aiuto nelle più disparate e non di rado complesse situazioni.

Un’attività, quella di donne e uomini della Cri, che nel periodo di pandemia, e prima ancora durante l’emergenza terremoto che ha duramente colpito anche la nostra città, si è rilevata di straordinario supporto alle istituzioni, alla Protezione civile e alle associazioni di volontariato impegnate a fronteggiare situazioni difficilissime.