Educazione stradale all’Itis: l’importanza della prevenzione

L’offerta formativa dell’Itts “Divini” sull’Educazione stradale viaggia anche in DaD. In questi giorni, durante le attività didattiche online, tutti gli studenti delle classi quarte e quinte hanno partecipato ai webinar del Progetto di Educazione stradale per neopatentati promosso dalla Fondazione Ania con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione.

L’ingegner Umberto Delle Piane, formatore della Fondazione Ania, ha trattato molti e interessanti argomenti come la posizione di guida e la gestione dei comandi, la perdita di aderenza sui veicoli, la manutenzione e la dinamica del mezzo a quattro ruote, l’uso delle cinture di sicurezza, le manovre di emergenza e la capacità di prevedere i pericoli su strada, evitando distrazioni e condizioni psicofisiche rischiose.

I ragazzi delle classi quarte, chiamati a confrontarsi e riflettere sul rispetto delle regole della strada, hanno espresso un giudizio molto positivo; per gli alunni dell’ultimo anno, patentati recentemente, il corso è stato un ripasso approfondito sulle norme della guida sicura.

Il confronto post formazione avvenuto con i docenti di Scienze motorie, referenti del progetto, è risultato particolarmente utile grazie a un costruttivo scambio e confronto sulle esperienze vissute dai ragazzi e dagli adulti.

Questa serie di incontri fa parte del curricolo di Educazione civica che, da settembre 2020, è entrata di diritto nella formazione trasversale degli studenti di tutti i gradi scolastici.