Arriva la seconda vittoria in campionato, ancora in trasferta, per una scatenata Settempeda che dilaga sul campo dell’Esanatoglia infliggendo ai locali un pesantissima battuta d’arresto. Un 6-1 che parla da solo e dice tutto sul match che ha visto i biancorossi protagonisti di una prestazione positiva, convincente e che non lascia dubbi sulla squadra meritevole dei tre punti in palio. Una Settempeda in grande giornata, praticamente perfetta sotto ogni punto di vista che si è esaltata in attacco sfruttando con cinismo e freddezza la maggior parte delle occasioni avute e che ha saputo approcciare in maniera ideale la gara nel corso della quale tutti i ragazzi di Ruggeri hanno fornito una prova eccellente. Fa da contraltare al pomeriggio più che positivo della Settempeda, la giornata negativa di un Esanatoglia che, dopo un inizio buono, è andato in confusione concedendo davvero troppo in difesa con disattenzioni fatali che hanno portato al duro ko e che sono state pagate a caro prezzo. Nota di merito per i marcatori di giornata: ancora a bersaglio Capenti, doppietta per lui, e le prime volte in maglia biancorossa di Kheder, Quadrini e Lleshi.

La cronaca

La trasferta di Esanatoglia è ben conosciuta dalla Settempeda che è consapevole di dover andare su un campo ostico e difficile dove bisogna sfoggiare personalità, atteggiamento giusto e carattere. Per questa seconda trasferta, mister Ruggeri non cambia nulla rispetto a modulo e uomini del turno precedente con unica novità quella di Forresi al centro della difesa in luogo dell’indisponibile Bucarelli (sono fuori anche Verdolini, Minnucci, Sfrappini e Panicari). Locali che sono privi di capitan Bernardi (in difesa c’è Clementi) mentre è recuperato Alessandro Ruggeri.

Avvio di partita su buoni ritmi con le due formazioni che sembrano volersi sfidare a viso aperto.

Il primo spunto è dell’Esanatoglia con un tentativo di testa del terzino Mosciatti che Caracci controlla in tuffo. La risposta della Settempeda è affidata a Quadrini che da destra mette un bel cross che si spegne sul fondo dopo aver toccato la traversa. Al minuto 11 il match si sblocca: Capenti si allarga sulla sinistra e crossa rasoterra, un difensore respinge corto favorendo l’accorrente Kheder che piazza il sinistro a fil di palo alla destra del portiere. Passano tre minuti e i biancorossi raddoppiano: Capenti, questa volta da destra, vede il movimento in area di Quadrini e lo serve perfettamente e il numero 7 con un preciso piatto destro in corsa fa passare il pallone fra le gambe di Jacopo Ruggeri trovando così il 2-0. Gara ben instradata dalla Settempeda che non si accontenta e, anzi, continua a spingere sfruttando le difficoltà di un Esanatoglia che ha subito il doppio colpo. Al 18’ ripartenza di Ulissi che tocca per Silla che di prima serve in area Capenti che salta il portiere in uscita ma il tocco è un po’ troppo forte con il pallone che finisce distante per poter essere giocato dal numero 10 che viene anticipato da un difensore. Al 27’ ecco il tris: Mariani scende a sinistra e pennella un cross che Jacopo Ruggeri non intercetta in uscita tanto che la palla lo scavalca e va a sbattere su Cristiano Ruggeri, carambola che manda in porta la sfera. Un segno di reazione da parte dei locali lo si vede con un rasoterra di Piccolini che però non crea problemi a Caracci. Nel finale di tempo ancora Settempeda. Capenti calcia dal limite, il portiere ribatte in tuffo, arriva Kheder che tira verso la porta con Jacopo Ruggeri reattivo nel deviare in angolo. Prima del riposo Kheder da sinistra offre un bel pallone a Capenti che da centro area non trova la coordinazione giusta per deviare in modo efficace.

Non ci sono cambi al via del secondo tempo che l’Esanatoglia sembra poter approcciare in maniera diversa provando ad alzare il ritmo e lo conferma il tentativo di Dolce che Caracci respinge in tuffo poi Mosciatti tenta di ribadire in porta ma mette sul fondo. La Settempeda sceglie di gestire e appare in controllo poi al 16’ piazza un altro duro colpo alle pur residue speranze dei locali. Ulissi difende palla sulla trequarti per poi servire verso destra Quadrini che in area serve un assist prezioso al liberissimo Capenti che non ha difficoltà a spingere in porta. Nel giro di sessanta secondi è Gjuci a prendersi la scena. Il centrocampista prima impegna Caracci in una respinta impegnativa in angolo, quindi trova la rete della bandiera per l’Esanatoglia con un gran sinistro che si infila sotto la traversa. La gara, decisa da tempo, va verso l’epilogo e vede una lunga serie di cambi, ma le reti non sono finite dato che la Settempeda arrotonda il risultato trovando in due minuti quinto e sesto goal. Prima è Lleshi, uno dei neo entrati, a provarci dalla lunga distanza con un tiro centrale che sorprende nettamente Jacopo Ruggeri che va in presa ma il pallone gli sfugge tanto da passargli sopra la testa e finire in porta; dopo è Capenti che, servito in profondità, scatta in area, salta il portiere e di piatto destro manda nella porta vuota sancendo il 6-1 finale con cui si chiude il match e un pomeriggio perfetto per i colori biancorossi.

IL TABELLINO

ESANATOGLIA-SETTEMPEDA 1-6

MARCATORI: pt 11’ Kheder, 14’ Quadrini, 27’ aut. Cristiano Ruggeri, st 16’ Capenti, 21’ Gjuci, 38’ Lleshi, 40’ Capenti

ESANATOGLIA: Ruggeri J., Mosciatti, Ruggeri C., Angeletti (10’ st Pallotta), Bruno, Clementi (35’ st Rossi), Gjuci, Ruggeri A., Piccolini, Santoni (18’ st Zepponi), Dolce (26’ st Rasino). A disp. Zampini, Correnti, Pompei, Buldrini, Vanità. All. Ferranti

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti (40’ st Latini), Mariani, Rossi (38’ st Broglia), Campilia, Forresi, Quadrini (22’ st Lleshi), Silla (44’ st Menichelli), Ulissi, Capenti, Kheder (28’ st Granili). A disp. Palazzetti, Codoni, Copani, Orlandani. All. Ruggeri

ARBITRO: Rapari di Macerata

NOTE: ammoniti: Ruggeri A., Gjuci, Piccolini, Forresi, Campilia. Angoli: 5-3. Recupero: pt 3’, st 1’

Roberto Pellegrino