Covid, aumenta la pressione ospedaliera: riconvertito pure il secondo piano di Camerino

Si aggrava la pressione ospedaliera nelle Marche a causa della pandemia da Covid-19. Oggi c’erano 131 persone in terapia intensiva su 233 posti a disposizione nelle strutture sanitarie marchigiane (56%), 703 ricoverati in area medica (59% dei posti disponibili) e 120 persone nei Pronto soccorso, di cui 23 a Civitanova e 24 a Macerata e 5 a Camerino in attesa di essere ricoverati.

Di fronte a questa situazione i dirigenti di Asur Marche e dell’Area Vasta 3 di Macerata, “in considerazione del piano pandemico regionale”, hanno stabilito la necessità di ampliare ulteriormente il numero di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 presso l’ospedale di Camerino (dove già erano ricoverati 18 pazienti Covid non intensivi). Pertanto, dalle ore 17 di oggi, è stato utilizzato anche il secondo piano dell’ospedale camerte. “Qui rimangono comunque garantite – precisa la Regione – tutte le attività di emergenza, il pronto soccorso, un posto letto di Terapia intensiva non Covid e tutta l’attività specialistica”.

Cosa comporterà questa decisione per l’ospedale di San Severino? Cercheremo di approfondire la questione nelle prossime ore.