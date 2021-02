Covid, variante inglese a Tolentino e Pollenza: scuole chiuse, scattano i tamponi per alunni e docenti

Casi positivi alla variante inglese del Covid-19 sono stati rilevati tra gli alunni delle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo. Lo rende noto la Regione Marche, che ha già disposto tamponi molecolari con drive through, quarantena e didattica a distanza fin da domani.

Nelle scuole di Tolentino si sono registrati 2 casi certi e un altro di elevato sospetto che coinvolgono anche un lavoratore presso una pelletteria locale. Un altro caso positivo si registra nella prima media della scuola Vincenzo Monti di Pollenza e altri 3 casi alla scuola Rodari di Castelfidardo (infanzia e primaria), in provincia di Ancona. Al momento non risultano casi nelle altre Aree vaste.

In un incontro urgente tra dirigenti Asur, sindaci di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, e Pollenza, Mauro Romoli, assieme all’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, si è deciso di organizzare un drive through presso il piazzale davanti alla piscina comunale di Tolentino, per sottoporre a tampone molecolare gli studenti dell’Istituto Lucatelli, dell’Istituto Martin Luther King e tre classi della prima media di Pollenza.

Martedì verranno sottoposti a tampone salivare i bambini della materna Rodari e al tampone molecolare i ragazzi del Liceo scientifico Filelfo, fra i quali ci sono molti settempedani. Tampone anche per il personale docente e dipendente dei medesimi Istituti.

Ecco le dichiarazioni del sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi.

https://www.facebook.com/103891077939496/posts/236525864676016/?sfnsn=scwspwa

Intanto, domani – lunedì 8 febbraio – inizia la seconda settimana di quarantena per i bambini del plesso dell’Infanzia “Gentili” e il cancello di quella scuola non si aprirà neppure per i bimbi delle tre sezioni del “Luzio” perché da qualche giorno sono in quarantena anche loro a seguito dell’accertamento di un caso di positività fra il personale scolastico in servizio in quel plesso. Parliamo, cioè, delle classi ospitate nella scuola prefabbricata donata – a suo tempo – dalle Missioni estere dei frati cappuccini delle Marche e collocata nel giardino del “Gentili”.

Comunque, per quanto riguarda i casi riscontrati a San Severino, non si parla in alcun modo di varianti al Covid-19. A oggi, domenica 7 febbraio, i casi positivi sul territorio settempedano sono 48, mentre le persone in quarantena sono salite a 250.