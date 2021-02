Covid, in quarantena l’intera scuola dell’Infanzia “Gentili”

Due casi positivi al Covid-19 sono stati riscontrati al plesso “Gentili” tra il personale scolastico in servizio. Di conseguenza l’Asur ha messo in quarantena fiduciaria l’intera scuola dell’Infanzia, cioè tutte le insegnanti, i collaboratori scolastici e i bambini delle sezioni presenti nella struttura del rione Di Contro (tre del “Gentili” e una del “Viriglio” decentrata lì, per motivi di spazio, all’inizio dell’anno scolastico).

Da oggi (lunedì 1° febbraio) tutti a casa a scopo precauzionale.

Già da sabato e per tutta la giornata di ieri la segreteria dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” ha raggiunto telefonicamente tutti gli interessati e oggi l’Asur darà ulteriori disposizioni.

Saranno regolarmente in classe, invece, i bambini dell’Infanzia dei plessi “Luzio”, “Virgilio” e Cesolo.