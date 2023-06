AAA Giovani volontari cercansi per partecipare al progetto estivo “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dal Centro servizi per il volontariato delle Marche in collaborazione con la Regione, è rivolta a giovani dai 16 ai 21 anni che, affiancati da tutor e volontari adulti, saranno impegnati in azioni collettive di cura dei beni comuni e di cittadinanza attiva a favore del territorio settempedano.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.cistoaffarefatica.it.

Il progetto prevede attività di tipo manuale finalizzate alla custodia del proprio territorio ma anche a sentirsi parte della comunità.

A ogni squadra verrà assegnato un giovane tutor e un handyman, un volontario adulto con competenze artigianali.

Al termine di ogni settimana, come riconoscimento all’impegno profuso, a ciascun partecipante saranno consegnati in omaggio dei “buoni fatica” del valore di 50 euro, spendibili in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici e di lettura, sport e tempo libero, materiale informatico, negli esercizi commerciali convenzionati col progetto.

Gli interessati potranno visitare anche le pagine Facebook e Instagram cistoaffarefatica.