In Consiglio comunale cittadinanza onoraria al Milite ignoto

Giovedì 28 gennaio torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Severino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, convocata in via telematica per le ore 19.30, figurano le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto, le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, l’approvazione definitiva alla variante parziale al vigente Prg comunale per la trasformazione di una zona produttiva commerciale in una nuova zona commerciale con riperimetrazione della stessa e dell’attigua zona parcheggi in viale della Resistenza, l’acquisizione al patrimonio del Comune delle aree dove sono state realizzate le Sae in località San Michele.