Il Centro destra chiede un Consiglio comunale straordinario per l’Assem spa

“La società, partecipata dal Comune di San Severino, Assem spa nel corso delle ultime settimane ha visto azzerarsi i suoi vertici. Infatti, oltre alle dimissioni dell’assessore Tarcisio Antognozzi, si è consumata una ulteriore defezione con le conseguenti dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione della società. Le motivazioni di tale scelta vanno ricercate nel mancato perfezionamento del contratto di rete tra la società Assem spa e la società Odoardo Zecca srl per la gestione del servizio di energia elettrica. Infatti, dall’esame della documentazione fornita dall’Ente, si evince che dopo una iniziale condivisione il sindaco abbia mutato parere, a scapito del percorso avviato dalla società partecipata e dagli impegni precontrattuali – già – assunti, correndo il rischio di esporre la società a una possibile responsabilità precontrattuale. L’Assem spa già forte di una delibera di Consiglio comunale votata dalla maggioranza e con l’astensione della minoranza conferiva mandato alla sua controllata di procedere al contratto di rete. Dopo circa due anni di lavoro, energie e risorse spese, inspiegabilmente l’Amministrazione ha cambiato idea, incurante delle possibili ripercussioni sull’Assem spa. La contorta situazione dovrà essere necessariamente affrontata nelle sedi opportune e per questo presenteremo una mozione in Consiglio comunale. Si è chiesto inoltre una convocazione straordinaria del Consiglio comunale con l’audizione del presidente del dimissionario Consiglio di amministrazione della società Assem spa, dott.ssa Manila Amici”.

Centro Destra per San Severino Marche