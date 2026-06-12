Settempeda: restano in maglia biancorossa Leonardo Eugeni e Francesco Sfrappini

Tra le riconferme portate a termine dalla Settempeda in questi giorni ci sono anche quelle dei calciatori più giovani. Hanno firmato per vestire ancora la maglia biancorossa Leonardo Eugeni e Francesco Sfrappini. I due classe 2006, dunque, proseguiranno la loro esperienza agli ordini di mister Pierantoni che ha dimostrato più volte nella stagione scorsa di credere in loro impiegandoli in diverse occasioni. Ora per i due giocatori inizia un nuovo percorso tra i “grandi” visto che entreranno a far parte della rosa come elementi over (quest’anno gli under sono i 2007 e i 2008) e dovranno disimpegnarsi in una squadra competitiva ed ambiziosa. Sicuramente non mancano le qualità ed i mezzi ai due ragazzi biancorossi per fare bene, per mettersi in mostra, per farsi apprezzare, per confermare le loro doti e per proseguire nella crescita tecnico, tattica ed agonistica. Eugeni e Sfrappini sono stati titolari in alcuni match facendo bene e potranno ripetersi anche nel prossimo campionato sfruttando l’esperienza maturata e le innegabili capacità che posseggono. Eugeni è un difensore forte fisicamente e duttile e potrà entrare nelle rotazioni difensive, in particolare come braccetto nella linea a tre, oltre che occupare altre posizioni; Sfrappini è un attaccante veloce e tecnico e potrà disimpegnarsi sia da esterno su entrambe le fasce sia da punta pura. Insomma ci sono ottime prospettive per Leonardo e Francesco con la dirigenza che crede molto in loro e che ha voluto puntarci fermamente, di comune accordo con l’allenatore, dando fiducia ai due giocatori per altro di “famiglia”, essendo cresciuti in casa (settempedani doc e formati nel settore giovanile). Adesso per entrambi partirà una annata importante e dovranno dimostrarsi pronti per un ruolo da protagonisti ancora maggiore rispetto a quanto avvenuto nei mesi scorsi.

r. p.