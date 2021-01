Lucia Tancredi al Feronia per un incontro in… streaming

Dopo il periodo delle festività, caratterizzato da straordinari incontri con gli scrittori Antonio Manzini, ultimo in ordine di tempo, e poi Stefano Tura, Maurizio De Giovanni, Giovanni Veronesi, Andrea Vitali, Andrea De Carlo, Stefano Petrocchi, Edoardo Nesi, Fabio Geda, Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo, protagonisti della rassegna “I magnifici dieci”, i Teatri di Sanseverino tornano alla programmazione ordinaria, sempre in streaming a causa del Covid, per proporre due appuntamenti a settimana.

Da oggi, mercoledì 13 gennaio, è disponibile online l’intervista che il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, ha riservato alla scrittrice Lucia Tancredi.

Sabato 16 gennaio seguirà quella ad Alberto Mattioli.

Lucia Tancredi racconta la genesi dell’arena maceratese che si intreccia strettamente con il teatro Feronia di San Severino e con la villa Bonaparte di Porto San Giorgio, in quanto i tre cantieri occupano contemporaneamente la creatività dell’architetto Ireneo Aleandri tra il 1823 e il 1829. Per questo l’incontro tra Rapaccioni e la Tancredi si svolge all’interno del Feronia, splendido spazio di neoclassica purezza, vuoto di spettatori a causa delle vigenti restrizioni sanitarie.

Qui l’autrice presenta il suo ultimo libro “Lo Sferisterio a Macerata” edito da EV, in cui racconta di un giovane architetto Ireneo Aleandri impegnato nei due progetti quando arriva la prestigiosa commissione di un “palais royal” a Porto San Giorgio da parte di Gerolamo Bonaparte, fratello dell’imperatore Napoleone. E’ allora che lo stesso Aleandri lascia i due cantieri in mano ai capimastri per trasferirsi sulla costa fermana con grande disappunto dei maceratesi e dei settempedani. Ma sono anni di lavori fecondi e frenetici, per cui, nel giro di tre anni, tra il 1826 e il 1829, le tre opere finiranno tutte inaugurate.

Il teatro Feronia torna così, dopo molti mesi, a ospitare un incontro seppure in forma molto riservata. Un segno di speranza che questo luogo di cultura possa quanto prima riaprire al grande pubblico.