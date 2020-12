Ultimo Consiglio del 2020: si parla pure di Casa di riposo e dimissioni di Antognozzi

Si tiene domani, mercoledì 30 dicembre, l’ultima seduta del 2020 del Consiglio comunale. E’ stata convocata dal presidente Sandro Granata per le ore 18 in prima istanza e per le 19 in seconda. I lavori dell’assise si svolgono in via telematica presso i singoli domicili digitali dei partecipanti.

Una quindicina i punti all’ordine del giorno, dalle iniziali comunicazioni del sindaco fino alla mozione presentata dal consigliere di minoranza, Francesco Borioni, sulla Casa di riposo “Lazzarelli” a seguito dell’emergenza sanitaria che la struttura sta affrontando per via del Covid.

La seduta prevede anche un passaggio politico importante per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosa Piermattei: il Consiglio infatti prenderà atto delle dimissioni di Tarcisio Antognozzi dalla carica di assessore (Bilancio, Programmazione economica e finanziaria, Società partecipate e rapporti con Assem Spa e Assem Patrimonio srl, Trasporto pubblico locale, Attuazione del programma, Patrimonio) e il sindaco riferirà sul passaggio delle deleghe.

In allegato l’ordine del giorno della riunione consiliare.