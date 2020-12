V-day antiCovid: l’ospedale uno dei centri per i primi vaccini

Alcune delle prime dosi del vaccino anti-Covid targato Pfizer-Biontech destinate all’Italia saranno somministrate anche all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino. Il V-day è quello di domenica 27 dicembre e alle Marche sono state inviate 200 dosi: dieci i punti di somministrazione predisposti in tutta la regione, tra ospedali e residenza per anziani. Per la provincia di Ancona sono quelle di Inrca, Residenza Dorica, Ospedali Riuniti di Torrette, l’ospedale Carlo Urbani di Jesi e la Rsa Arcevia. Nel pesarese ci sono l’ospedale San Salvatore di Pesaro e l’ospedale di Urbino. A Macerata arrivano per le ore 10 all’ospedale settempedano, mentre a Fermo saranno al “Murri” e in quello di San Benedetto del Tronto per la provincia di Ascoli Piceno.

Entro la fine di gennaio poi dovrebbero arrivare altre 80mila dosi sempre per il personale sanitario, mentre per febbraio dovrebbero arrivare i primi vaccini destinati alla popolazione con più di 60 anni.