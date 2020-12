Itis: minuto di silenzio e pensieri nel ricordo di chi non c’è più

L’Itts Eustachio Divini non dimentica chi ha fatto parte della sua grande famiglia ma che purtroppo è scomparso prematuramente. «Questa settimana – ricorda il dirigente Sandro Luciani – coincide con giorni che hanno visto, negli anni passati, la scuola in lutto a causa della scomparsa di alcuni nostri alunni e docenti. Ricorderemo: Alessandro Sarnari, Matteo Falistocco e Leonardo Sacchi, periti tragicamente in incidenti stradali, e il nostro collega, l’ingegner Riccardo Donati, che ci ha lasciati due anni fa a causa di una malattia incurabile. Abbiamo ritenuto doveroso, nonostante le difficoltà oggettive, organizzare con la docente coordinatrice Paola Fiori un momento di ricordo e di pensiero condiviso per domani (giovedì 17 dicembre; ndr). Lo staff della Dirigenza accoglierà alcuni genitori e compagni di classe dei ragazzi che ci hanno lasciato e ci si fermerà per un minuto di silenzio e per brevi riflessioni attraverso il collegamento Google Meet che ciascuna classe in presenza attiverà dal computer della cattedra e, dove possibile, attraverso la Lim. Nell’anno in cui tutte le discipline si dedicano all’educazione civica anche un momento come questo può diventare formativo. Ciascun docente in presenza alle 12.10 attiverà il collegamento coinvolgendo l’intera classe».

Il Divini non dimentica neanche i nonnini della Lazzarelli perché «fino al 23 dicembre – termina Luciani – docenti, studenti e personale Ata potranno devolvere offerte a vantaggio della casa di riposo di San Severino».

Lu.Mus.