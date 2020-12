Lazzarelli: dalla Puglia ancora solidarietà, stavolta per Natale

Ancora tanta generosità dalla Puglia per la Casa di riposo “Lazzarelli”. Gli amici della rete solidale intessuta in questi anni da Francesca Forconi sono tornati infatti a San Severino con tanti prodotti alimentari freschi e, soprattutto, in vista delle festività natalizie, con tanti “dolci” pensieri! Non avevano le sembianze di Babbo Natale, ma di fatto il loro carico era stracolmo di panettoni, spumante e molto altro ancora. Il dono è stato salutato con gioia e gratitudine dai vertici della Casa di riposo, presenti – al momento della consegna – anche la stessa Francesca Forconi e il vicesindaco Vanna Bianconi in rappresentanza della città.

Gli amici della Puglia avevano già recapitato alla “Lazzarelli” parecchi scatoloni di materiali sanitari per affrontare l’emergenza Covid che la struttura sta cercando pian piano di superare, grazie anche alla solidarietà di tanti cittadini, non solo settempedani.