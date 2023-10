“Generazioni a confronto sul tema della riduzione della settimana lavorativa in Italia: i risultati di una survey research”: con questa tesi la giovane Cecilia Gianfelici di San Severino ha conseguito la laurea magistrale presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione dell’università “Sapienza” di Roma.

Relatrice la professoressa Maria Paola Faggiano nell’ambito del Corso di laurea in Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’impresa.

Cecilia Gianfelici ha raggiunto il suo traguardo accademico con la votazione di 110/110.

Complimenti, dunque, alla neodottoressa e un grande augurio per il suo futuro professionale in un settore ormai strategico, non solo nell’ambito del lavoro.