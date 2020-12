Post sisma e skyline cittadino: anche l’Ipsia ha la sua gru

Un’altra grande gru caratterizza lo skyline della nostra San Severino. E’ quella da poco installata in viale Bigioli per il cantiere della ricostruzione che interessa la palazzina delle ex officine meccaniche dell’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “Ercole Rosa” dove trova spazio l’aula sistemi e automazione. Le opere, richiedendo anche la necessità di stoccare diversi materiali, hanno resa indispensabile – come noto – la chiusura temporanea di un parcheggio pubblico nei pressi di Palazzo Collio.

Gli operai hanno finito di installare la grande gru proprio in questi giorni, dando così avvio a un intervento post terremoto di oltre 600 mila euro.