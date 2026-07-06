Il campione azzurro Xavier Chevrier vince la 2^ edizione della “StraSanseverino”

La seconda edizione della “StraSanseverino” è stato un successo: oltre 350 partecipanti al via, una piazza gremita, una serata dal clima ideale e un campione azzurro sul gradino più alto del podio: Xavier Chevrier, valdostano, convocato per gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026. Con la maglia della Nazionale correrà la maratona in programma alle 9.10 (ora italiana) della mattina di domenica 16 agosto. E’ stato lui a vincere percorrendo i 10 chilometri della gara con il tempo di 31 minuti e 21 secondi.

“Non ero mai stato a San Severino, è un bel posto – ha detto, a caldo, il vincitore – e complimenti per questa piazza. Sono in vacanza con la mia famiglia al mare, a Porto Sant’Elpidio, e quando i miei nipoti mi hanno proposto di partecipare alla gara non ci ho pensato due volte perché, se c’è da mettere un ‘pettorale’, io sono sempre pronto…”.

Alle sue spalle sono giunti Stefano Massimi dell’Atletica Vomano (con il tempo di 31 minuti e 51 secondi) e Marco Ricci del Cus Camerino (fermando il cronometro sui 33 minuti e 15 secondi). Fra i primi dieci anche due settempedani, entrambi tesserati con il Cus Camerino: Marco Campetti, giunto ottavo col tempo di 34′ e 54”, e il giovane Mathias Zagaglia, fresco vincitore della Corsa alla Spada di Camerino, giunto decimo col tempo di 35′ 54”.

Fra le ragazze invece ha vinto la lauretana Elisabetta La Torre, portacolori del Grottini Team di Recanati, davanti a Caterina Cavarischia del Bike Team Monti Azzurri e ad Agnese Mandolini, anche lei del Grottini Team di Recanati.

Al di là del dato tecnico, comunque, la manifestazione organizzata con grande energia ed entusiasmo dall’associazione Bike Zone di San Severino è perfettamente riuscita, grazie anche al coinvolgimento di molti volontari e al sostegno dell’Amministrazione comunale. Soddisfatto il presidente Gionata Ghergo che nel bilancio di fine evento mette in evidenza pure il risvolto della solidarietà. Al fianco della competizione, infatti, è stata promossa una passeggiata di 4 chilometri lungo le vie del centro, aperta a tutti e finalizzata alla raccolta di fondi da destinare poi alla Casa di riposo.

“La partecipazione, in questo caso, non è stata massiccia – dice Ghergo – ma siamo riusciti a donare alla ‘Lazzarelli’ 500 euro. Ci tenevamo a questo aspetto e ringraziamo tutti coloro che sono scesi in strada per vivere la serata con Bike Zone ed essere solidali con la Casa di riposo di San Severino”.

Ora l’attenzione si sposta su Caldarola, dove venerdì 10 luglio si corre un’altra “10 chilometri” che, giunta alla sesta edizione, è in combinata con la “StraSanseverino”. Al termine della corsa, infatti, verrà stilata una graduatoria generale con i riscontri cronometrici degli atleti che hanno aderito a entrambe le competizioni e in base alla somma dei tempi saranno proclamati anche i vincitori – maschile e femminile – della doppia gara.

Ringraziamo il fotografo Luca Iencinella di “Fotostudiostyle” di San Severino per le foto che pubblichiamo: