Feronia: “buona la prima” per la nuova rassegna del Circo contemporaneo

Non poteva essere inaugurata in un modo migliore la terza stagione di circo contemporanea al Feronia. Buona la prima per la rassegna “Alla Corte dei circensi”, promossa dal Sic, lo Stabile di innovazione circense, il centro di produzione di El Grito, in collaborazione con il Comune e l’Amat.

L’iniziativa, da ottobre a marzo un sabato al mese, porta sul palco il grande circo internazionale grazie alla condirezione artistica di Fabiana Ruiz Diaz. Tre le compagnie ospiti della rassegna: Okidok, El Grito e MagdaClan.

Il duo che ha aperto gli appuntamenti, i belgi di Okidok, è riuscito a dimostrare come si possa fare uno spettacolo intelligente ed estremamente divertente con niente, quasi senza niente nemmeno addosso. Maldestri equilibrismi, i due performer protagonisti della serata per 80 minuti hanno fatto ridere tutti catturando applausi a più riprese. Lo spettacolo, portato in giro in tutto il mondo, ha registrato così un altro grande successo.

I prossimi appuntamenti sono il 16 novembre con “Un Amour En Couleur”, diretto da Fabiana Ruiz Diaz, un’opera che esplora i colori dell’animo umano con virtuosismi circensi. Il 7 dicembre sarà il turno di “Eccezione”, del MagdaClan, un trittico che combina circo, musica e poesia con un tocco di surrealismo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, i biglietti sono disponibili presso la Pro loco e il botteghino del Feronia nei giorni dello spettacolo.