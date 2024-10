Escape Room City con tanti partecipanti: gioco aperto anche dal 31 ottobre al 3 novembre

L’iniziativa di promozione della città, denominata Escape Room City, ha già fatto registrare oltre 200 partecipanti. E sono in arrivo serate speciali per Halloween. Soddisfazione per questo successo viene espressa dall’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto che in queste settimane ha dato nuova “linfa” alla vita cittadina. Molte le richieste per i prossimi appuntamenti. Così, per rispondere alla forte domanda di partecipazione, Escape City Italia ha deciso di tenere aperto il gioco dal 31 ottobre al 3 novembre. Durante questo “ponte” tutti i partecipanti che si presenteranno vestiti da zombie potranno usufruire di uno sconto di 5 euro a persona. “San Severino, con la sua capacità di innovare e attrarre visitatori, continua a essere un esempio per le altre città marchigiane, confermandosi al centro dell’attenzione del turismo regionale”, spiegano gli organizzatori di Escape City Italia.

Per informazioni e prenotazioni www.escapecityitalia.it oppure tel. 328 374 9956 o 351 714 4426.