“Tau” alle Terme di Septempeda con la rilettura dell’Eneide

L’Amat, la Regione, il MiBact e i Comuni aderenti – fra cui quello di San Severino – proseguono la proposta di spettacolo dal vivo nonostante la difficoltà del momento legata al Covid rinnovando e proteggendo l’appuntamento con il “TAU – Teatri antichi uniti”, prezioso luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche delle Marche e i contenuti di spettacolo che da ventidue anni è un fiore all’occhiello della scena nazionale. Saranno 29 gli appuntamenti in programma in 15 splendidi siti archeologici della regione per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti Made in Marche.

L’evento alle Terme Romane di Septempeda è previsto per il 27 luglio con Eneide, lettura da un’idea di Francesco Rapaccioni che chiude, dopo Iliade (2018) e Odissea (2019), il ciclo dei grandi poemi dell’antichità classica. Un viaggio, quello di Enea, da ripercorrere sullo sfondo dell’architettura classica delle Terme Romane immersi nel paesaggio, dolce e aspro, delle colline settempedane.

Inizio spettacoli ore 21.30. Il TAU rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente.