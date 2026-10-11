Corso di formazione per il riconoscimento dei funghi: iscrizioni all’Unione montana

L’Unione montana rende noto che sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione per il riconoscimento dei funghi epigei, organizzato in conformità con quanto previsto dalla Legge regionale n. 18/2022. L’iniziativa formativa, della durata complessiva di 21 ore, si svolgerà nel mese di novembre. Le lezioni in presenza sono state programmate nelle serate dell’11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 novembre e si terranno a San Severino presso il cineteatro Italia, in via Roma 24.

Il corso ha l’obiettivo di preparare i partecipanti al superamento dell’esame di abilitazione previsto dalla normativa vigente, passaggio obbligatorio e propedeutico per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini interessati. Qualora le richieste di iscrizione dovessero superare la capienza massima della sala a disposizione, verrà data priorità ai residenti nei Comuni compresi nel territorio dell’Unione montana.

La partecipazione è subordinata all’invio della domanda di iscrizione, da redigere sull’apposito modulo richiedibile all’ufficio competente, il quale dovrà essere trasmesso, debitamente compilato, entro e non oltre il 31 ottobre all’indirizzo di posta elettronica: demanio@umpotenzaesino.it.

Per ulteriori informazioni, dettagli o chiarimenti è possibile scrivere allo stesso indirizzo email (demanio@umpotenzaesino.it) o contattare telefonicamente il numero 0733 637245 (interno 6) nei giorni di apertura al pubblico degli uffici.