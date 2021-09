Rione Settempeda: ripulita l’edicola di “San Pacifichittu”

In occasione del terzo centenario della morte di San Pacifico il Comitato del Rione Settempeda ha deciso di restaurare il busto bronzeo di “San Pacifichittu”.

La scultura, ormai a vent’anni dalla sua inaugurazione, che fu precisamente il 9 settembre del 2001, si presentava molto sporca e deteriorata. L’allora presidente Gianmario Forconi e tutto il suo Comitato, alla presenza di monsignor Angelo Fagiani, vescovo di Camerino-San Severino, della Banda musicale “Adriani” e delle autorità locali fecero il taglio del nastro. Per tale evento venne creato anche un annullo postale realizzato dal grafico Roberto Cetriolo di San Severino. Ci fu inoltre la presentazione del libro “San Pacifichittu, vicende di un’ edicola sacra” di Raul Paciaroni, da dove veniamo a conoscenza che l’edicola era in principio al ponte dell’ Intagliata e che nel 1974 fu abbattuta per errore, poi è stata ricostruita nel 1981 nel luogo in cui si trova ora.

L’iniziativa fu dell’allora Comitato per la valorizzazione del Santuario di San Pacifico e l’edicola è stata realizzata su disegno di Wulmar Ricottini.

L’attuale busto, che prima del 2001 era in gesso, è invece opera dell’artista settempedano Fabrizio Savi.

“L’edicola è particolarmente cara al Rione Settempeda e a tutta la città – dice il presidente del Comitato di quartiere, Daniele Prato – ed è anche il punto di partenza del pellegrinaggio verso il santuario di San Pacifico che quest’anno, in occasione della festa, avverrà domenica 26 settembre alle ore 6.30. Ringraziamo Thomas Tacchi per la pulizia del busto bronzeo e i vari benefattori che hanno contribuito al restauro”.