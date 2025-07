“Ci sto? Affare fatica!”: sucesso per il progetto dedicato ai giovani e al bene comune

Anche quest’anno è ben riuscito il progetto estivo “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”, patrocinato dall’Amministrazione comunale e organizzato dal Centro servizi per il volontariato delle Marche in collaborazione con la Regione.

Il progetto ha coinvolto attivamente giovani dai 14 ai 21 anni in azioni collettive di cura e valorizzazione dei beni comuni del territorio settempedano. Affiancati da tutor e volontari adulti, i partecipanti si sono prodigati nel prendersi cura di diversi luoghi della città, dimostrando un forte senso di appartenenza e responsabilità civica.

Tra gli interventi realizzati la manutenzione delle panchine presso il magazzino comunale, la cura del verde nel giardino Coletti, la manutenzione dei percorsi naturalistici delle Coste di Castello e della staccionata del Colle Montenero.

Queste attività non solo hanno contribuito a migliorare l’aspetto e la fruibilità degli spazi pubblici, ma hanno anche permesso ai ragazzi di sentirsi parte attiva della comunità e del proprio territorio.

Al termine del progetto ogni partecipante ha ricevuto un “buono fatica” del valore di 75 euro, mentre i tutor hanno ricevuto 150 euro. Questi buoni possono essere spesi presso gli esercizi commerciali del Comune che hanno aderito all’iniziativa, per l’acquisto di beni alimentari, abbigliamento, libri e articoli sportivi, incentivando così anche l’economia locale.

L’assessore ai Servizi sociali, Servizi alla Persona e alla Famiglia, Michela Pezzanesi, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita del progetto: “Siamo orgogliosi della partecipazione e dell’impegno dimostrato dai nostri giovani in questa iniziativa. ‘Ci Sto? Affare Fatica!’ non è solo un progetto di cura del bene comune ma rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e civica per i ragazzi. Attraverso il lavoro di squadra e la valorizzazione del volontariato, i partecipanti hanno potuto sperimentare il valore dell’impegno per la propria comunità, sentendosi parte integrante del tessuto sociale e contribuendo concretamente al miglioramento del nostro territorio. Ringrazio il Csv Marche, la Regione e tutti i volontari e gli esercizi commerciali che hanno reso possibile anche quest’anno questo successo”.