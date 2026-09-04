In piazza lo Street Food e l’Escape City per un week end tutto da… gustare!

Sapori della tradizione, band nazionali e un pizzico di mistero a cielo aperto. Sono questi gli ingredienti della nuova edizione dello Street Food, che fino a domenica 6 settembre trasformerà la splendida Piazza del Popolo nel cuore pulsante di serate ricche di divertimento. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di San Severino, nasce sotto il segno dell’entusiasmo. Dopo il successo riscosso lo scorso anno, l’Amministrazione comunale e il sindaco Rosa Piermattei hanno voluto fortemente replicare un evento pensato come un magico saluto alla fine dell’estate, capace di valorizzare le

eccellenze del territorio, unendo le diverse generazioni, dai più giovani alle famiglie. Da non dimenticare, inoltre, il supporto fondamentale di “Fabbrica Eventi”, a cura di Marco Moscatelli e Chiara Nadenich che, con passione e costanza, contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa come Direzione artistica dello spettacolo.

A partire dalle ore 19 la piazza apre ufficialmente al pubblico, con ingresso gratuito, a chiunque ha il piacere di partecipare all’evento. I banchetti si

posizioneranno lungo tutto il perimetro della piattaforma, creando un vero e proprio percorso di gusto, tra profumi e colori. Infatti, si potranno degustare cibo e bevande di ottima qualità. Ad esempio, tra i banchi, spicca la presenza del giovane settempedano Simone Fattobene, unico espositore di San Severino, pronto a far degustare le sue birre locali. Grande attenzione è stata riservata anche all’inclusività alimentare, grazie alla

partecipazione dell’Osteria Marchigiana che proporrà i piatti tipici della tradizione, in una speciale versione totalmente senza glutine, per permettere anche ai celiaci di godersi le tre serate in assoluta spensieratezza. Inoltre, come si suol dire, non c’è buona cena senza un’ottima colonna sonora, per

accompagnare gli animi e i palati dei settempedani e non solo… Infatti, non a caso, sul palco, i riflettori saranno accessi per tre band note nel panorama nazionale: stasera (venerdì) si potrà ascoltare l’energia della Sound Better Band. Domani (sabato) le nostre orecchie potranno farsi trascinare dal ritmo travolgente della Veronica Key Band. Domenica 6 settembre, invece, chiusura in grande stile con le atmosfere psichedeliche dei Down South London, nota tribute band dei Pink Floyd.

A contornare l’esperienza enogastronomica sarà un’attività ludica tutta da scoprire che sta già facendo parlare di sé. Si tratta di “Escape City”, un format immersivo ideato da Luciano Tabanelli e coordinato da Lara Spreca. A differenza delle classiche Escape Room al chiuso, la vera novità è che il gioco si svolgerà interamente all’aperto, non solo sulla piattaforma, ma sull’intero paese. Realtà e fantasia si fonderanno in un’avventura urbana dove i giocatori, per vincere, dovranno risolvere enigmi e rompicapi di logica, disinnescando una bomba virtuale, risolvendo i misteri della città. Si tratta di una promozione turistica, insomma una formula che unisce il turismo all’aggregazione sociale, oltre ogni confine.

“Siamo felici di aver catturato l’attenzione non solo del pubblico italiano – dichiarano con il sorriso Tabanelli e Spreca – proprio oggi, ci è arrivata una prenotazione da parte di un gruppo proveniente dal Belgio”.

Per partecipare all’esperienza è strettamente consigliata la prenotazione con un giorno di anticipo rispetto alla serata scelta (ad esempio, prenotando il sabato per la domenica). Inoltre, i minori devono essere accompagnati obbligatoriamente da una figura adulta, per la partecipazione al gioco.

Maria Cicconi