Campionati italiani di calcio degli ingegneri: si fa onore l’Ordine di Macerata

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata ha partecipato brillantemente alla fase preliminare della 33^ edizione dei Campionati italiani di calcio degli Ingegneri che si è svolta in provincia di Nuoro dal 4 al 7 giugno, sia nel campionato di calcio a 11 che nel campionato di calcio a 5 over 50.

Hanno fatto parte della “spedizione” anche due ingegneri di San Severino, Roberto Ronci e Lorenzo Masscci.

La compagine maceratese di calcio a 11, che milita nel campionato gold (la serie A del campionato ingegneri), è riuscita a qualificarsi, tra le prime otto d’Italia, per le fasi finali che si svolgeranno, sempre a Nuoro, nel mese di settembre. Inserita in un girone a quattro, con Taranto, L’Aquila e Roma, la compagine maceratese si è piazzata al secondo posto pareggiando 1 – 1 con Taranto (rete di Alessandro Pepi), vincendo 1 – 0 contro L’Aquila (rete di Paolo Menchi) e perdendo 1 – 0 contro Roma. Nei quarti di finale, l’11 settembre, la squadra maceratese se la dovrà vedere con i colleghi della Provincia di Cagliari.

La squadra di calcio a 5 over 50 invece non è riuscita purtroppo a qualificarsi per la fase finale; infatti, nonostante la vittoria di prestigio per 2 – 0 contro L’Ordine di Roma (reti di Marco Pesaola e Roberto Ronci), ha dovuto cedere contro l’Ordine di Brescia e, di misura, contro l’Ordine di Cagliari.

Grande soddisfazione degli atleti-ingegneri e del Consiglio dell’Ordine per il risultato conseguito che conferma la competitività della squadra maceratese che ricordiamo, nel calcio a 11, si è piazzata al 3° posto a Siracusa nel 2018, al 2° posto a Sassari nel 2019 e ha vinto la Coppa Italia a Cattolica nel 2022.



Calcio a 11, nella foto, in alto da sinistra: Mecozzi, Menchi, Valeri, Porfiri, Bocci, Nardi, Del Bianco, Del Brutto, Piancatelli, Ercoli, Tardella, Gobbi, Sgalla. Accosciati da sinistra: Rebichini, Salciccia, Calcabrini, Marchegiani, Gasparrini, Soldini, Scuppa, Mancini, Formentini, Moroni, Scortichini.

Calcio a 5, nella foto, in alto da sinistra: Ruffini, Ronci, Bravi, Pesaola, Leonardi. Accosciati da sinistra: Spinaci, Marconi, Nardi, Massacci.