Si fa musica… (e non sol!): spettacolo al Feronia della sezione musicale del “Tacchi Venturi”

«È stata una serata bellissima, praticamente perfetta. So bene, come passata dirigente del Tacchi Venturi, la fatica che c’è dietro questi lavori e perciò applaudo tutti: insegnanti, collaboratori, personale di segreteria e, ovviamente, gli alunni protagonisti». La vice sindaco ed assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, è stata ancora una volta attenta spettatrice, al teatro Feronia, della performance “Si fa musica (e non sol!)” di quella sezione musicale, la B, che anche in passato mise in luce la Secondaria dell’istituto settempedano in tante belle iniziative.

Diretti dal M° Cesare Sampaolesi, accompagnati alla batteria dallo storico insegnante di strumento Vincenzo Correnti, al piano dal giovane Joseph Clementi ed al flauto traverso dalla professoressa Marilena Zaganelli, i giovani della classe prima, dopo l’assolo di “The Voice” Maria Tenneriello con “Imagine”, hanno dato vita alla prima parte del concerto proponendo otto brevi brani, fra cui l’”Inno alla gioia” e “Star Wars” a fare la parte del leone, mentre i compagni di seconda e terza media hanno deliziato la platea con sette proposte fra cui “The Hey song” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles ed i Rolling Stones”, bissati fra scroscianti applausi. «Diciamo sì alla vita e no alla guerra» ha commentato al termine padre Luciano Genga, invitato sul palco ad amplificare l’augurio in apertura di serata letto da un ragazzo di prima, mentre due sono stati gli intermezzi delle miniguide a spiegare in dettaglio la bellezza del Feronia, capolavoro dell’Aleandri ed a ricordare l’importanza del progetto della patente di smartphone che mette in guardia dall’uso distorto del device tanto caro ai giovani, e non solo.

Al termine della serata pressante video proposto dai ragazzi della 3C sulle dipendenze da smartphone e videogiochi, “Control (bed) room”, che li ha messi in evidenza in regione in un progetto dedicato, ricordato dalla dirigente Catia Scattolini che, dopo l’intervento del suo predecessore Sandro Luciani, speranzoso di poter accogliere quanti più suoi ex alunni al nuovo Itts Divini, ha ringraziato tutti per la gradevole serata a compimento di un anno denso di impegni ma che ha regalato anche tante soddisfazioni a ciascun componente del Tacchi Venturi.

Luca Muscolini