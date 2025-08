Lo schiacciatore Alessandro Di Tullio è un nuovo giocatore della Sios Novavetro San Severino. Originario di Lanciano, 24 anni compiuti lo scorso luglio, 194 centimetri di altezza, arriva dalla Sieco Service Impavida Ortona, in A3, dove aveva giocato anche nella stagione 2022-2023. Ha iniziato la sua carriera pallavolistica come opposto, ma poi ha perfezionato le sue qualità tecniche e fisiche come schiacciatore di banda.

Ha già diversi campionati di serie B alle spalle, mai però nel girone delle marchigiane. “Questo raggruppamento – dice Alessandro Di Tullio – mi ha sempre incuriosito e fino ad oggi non ho mai avuto la possibilità di giocarci. Mi hanno parlato bene della società di San Severino, so che è ben strutturata e che hanno ottime ambizioni. Non vedo l’ora di vestire i colori della Sios Novavetro per dare il massimo insieme ai miei nuovi compagni di squadra, magari aspirando a traguardi importanti per la stagione”.

Poi una battuta sul suo inserimento: “Mi conosco abbastanza bene ormai da poter dire che so adattarmi a qualsiasi tipo di situazione”, conclude lo schiacciatore abruzzese: “Sono sicuro di poter dare il mio contributo in maniera positiva sia alla squadra che alla società. Sento già che sarà una bella esperienza, ricca di nuove emozioni per me”.