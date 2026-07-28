Colpersito, in scena “Geografie mistiche” con l’incontro tra Mario Tozzi ed Enzo Favata

Dopo il grande successo del concerto d’apertura dell’edizione 2026 a Castel San Pietro, che ha visto protagonisti Neri Marcorè e Ditonellapiaga, il festival RisorgiMarche torna a far tappa a San Severino.

Giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 18.30, la suggestiva cornice del convento dei Cappuccini ospita l’appuntamento dal titolo “Geografie mistiche”, uno straordinario dialogo tra scienza, mito e musica che vedrà sul palco il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi insieme al sassofonista e compositore jazz di fama internazionale Enzo Favata.

L’evento propone un’indagine affascinante sull’origine fisica, concreta e geograficamente collocata dei miti più antichi dell’umanità: dal diluvio universale all’isola di Atlante, dall’oracolo di Delfi ai ciclopi, fino alle spiegazioni scientifiche dei miracoli — dalla Sindone all’acqua di Lourdes — e alla geografia e mitografia degli antichi sciamani.

Se la psicoanalisi interpreta i miti come esigenze di un io collettivo prive di un necessario legame con la realtà fisica, “Geografie mistiche” dimostra come sia possibile spiegare scientificamente e collocare nello spazio il mito, la magia e il miracolo senza perderne il fascino, ma trovandone al contrario nuovo valore nella spiegazione concreta e “vera”. Un rinnovato racconto dove la terra e l’Uomo si incontrano.

Scienziato, primo ricercatore presso il Cnr e dal 2013 presidente del Parco regionale dell’Appia Antica, Mario Tozzi è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche e di celebri saggi editi da Rizzoli tra cui “Pianeta Terra. Ultimo Atto”. Volto noto e amato del grande pubblico televisivo per la conduzione di programmi di divulgazione di successo come “Atlantide”, “La Gaia Scienza” e “Sapiens”, unisce la sua rigorosa competenza scientifica ad una straordinaria capacità comunicativa, dedicandosi con passione all’educazione ambientale delle giovani generazioni.

Sassofonista, compositore e autore di musiche originali per il cinema, la radio e il teatro, Favata è invece una delle figure più apprezzate della scena jazz internazionale. Con 16 album all’attivo e collaborazioni con maestri del calibro di Enrico Rava, Dino Saluzzi, Lester Bowie e i Tenores di Bitti, il suo stile unisce musiche popolari e avanguardia. Nello spettacolo “Geografie mistiche”, Favata utilizza dal vivo un raffinato sistema elettronico di filtraggio del suono applicato a sassofoni, clarinetti e strumenti etnici, creando un’atmosfera sonora magica su cui s’innesta la narrazione di Tozzi.