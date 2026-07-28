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al convento dei Cppuccini in scena "Geografie mistiche" e l'incontro tra Mario Tozzi ed Enzo Favata
al convento dei Cppuccini in scena "Geografie mistiche" e l'incontro tra Mario Tozzi ed Enzo Favata

Colpersito, in scena “Geografie mistiche” con l’incontro tra Mario Tozzi ed Enzo Favata

in Consigliati 28 Luglio 2026 162 Visite

Dopo il grande successo del concerto d’apertura dell’edizione 2026 a Castel San Pietro, che ha visto protagonisti Neri Marcorè e Ditonellapiaga, il festival RisorgiMarche torna a far tappa a San Severino.

Giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 18.30, la suggestiva cornice del convento dei Cappuccini ospita l’appuntamento dal titolo “Geografie mistiche”, uno straordinario dialogo tra scienza, mito e musica che vedrà sul palco il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi insieme al sassofonista e compositore jazz di fama internazionale Enzo Favata.

L’evento propone un’indagine affascinante sull’origine fisica, concreta e geograficamente collocata dei miti più antichi dell’umanità: dal diluvio universale all’isola di Atlante, dall’oracolo di Delfi ai ciclopi, fino alle spiegazioni scientifiche dei miracoli — dalla Sindone all’acqua di Lourdes — e alla geografia e mitografia degli antichi sciamani.

Se la psicoanalisi interpreta i miti come esigenze di un io collettivo prive di un necessario legame con la realtà fisica, “Geografie mistiche” dimostra come sia possibile spiegare scientificamente e collocare nello spazio il mito, la magia e il miracolo senza perderne il fascino, ma trovandone al contrario nuovo valore nella spiegazione concreta e “vera”. Un rinnovato racconto dove la terra e l’Uomo si incontrano.

Scienziato, primo ricercatore presso il Cnr e dal 2013 presidente del Parco regionale dell’Appia Antica, Mario Tozzi è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche e di celebri saggi editi da Rizzoli tra cui “Pianeta Terra. Ultimo Atto”. Volto noto e amato del grande pubblico televisivo per la conduzione di programmi di divulgazione di successo come “Atlantide”, “La Gaia Scienza” e “Sapiens”, unisce la sua rigorosa competenza scientifica ad una straordinaria capacità comunicativa, dedicandosi con passione all’educazione ambientale delle giovani generazioni.

Sassofonista, compositore e autore di musiche originali per il cinema, la radio e il teatro, Favata è invece una delle figure più apprezzate della scena jazz internazionale. Con 16 album all’attivo e collaborazioni con maestri del calibro di Enrico Rava, Dino Saluzzi, Lester Bowie e i Tenores di Bitti, il suo stile unisce musiche popolari e avanguardia. Nello spettacolo “Geografie mistiche”, Favata utilizza dal vivo un raffinato sistema elettronico di filtraggio del suono applicato a sassofoni, clarinetti e strumenti etnici, creando un’atmosfera sonora magica su cui s’innesta la narrazione di Tozzi.

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