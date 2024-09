Il Serralta parte col piede giusto: 2-1 in Coppa contro il Villa Strada

Ottimo esordio stagionale del Serralta che bagna con una vittoria la prima in casa contro il Villa Strada, match valido per il secondo turno del girone di Coppa Marche. Successo che arriva all’ultimo respiro grazie al guizzo di capitan Sparvoli che decide la sfida regalando i primi tre punti dell’anno ai gialloblù. Squadra ancora in rodaggio e senza alcuni titolari quella che Masciani ha schierato in questo debutto che è stato un bel rodaggio in vista dell’inizio del campionato (calendario ufficializzato in serata e primo impegno per il Serralta in casa contro il Caldarola venerdì 20, ore 21).

Pronti via e Serralta che al 10’ sblocca la partita sugli sviluppi di un’azione che parte dal piede di Sparvoli che mette un cross sotto misura sul quale si fionda Moretti che insacca. Dura poco però il vantaggio dei locali perché il Villa Strada impatta appena due minuti dopo: Gagliardini calcia dal limite trovando il bersaglio. Risponde al 39’ il Serralta con una discesa sulla fascia di Orlandani che trova Vissani il cui tiro impegna il portiere. Avvio di ripresa equilibrata con prima azione degna di nota al 20’ con Beccacece che serve Ugolini che colpisce la parte superiore della traversa. Il finale di gara è frizzante e vede il cambio di punteggio. Al 45’ Vissani penetra in area e giunto davanti al portiere tenta il pallonetto che Spurio è bravo a fermare. Al 48’ i padroni di casa trovano il gol del successo. Tutto parte da un calcio piazzato che Lacchè appoggia per Simonetti che a sua volta serve Pelagalli che va subito al tiro. Spurio respinge. Sparvoli si getta sul pallone e spinge in porta. Il Villa Strada a questo punto deve gettarsi in avanti alla caccia del pari. La chance arriva all’ultimo secondo con una punizione di Mazzi che diventa insidiosa perché passa sotto la barriera e viene fermata da un ottimo intervento di Lanari che è attento e reattivo e con un bel tuffo salva il risultato.

SERRALTA-VILLA STRADA 2-1

RETI: pt 10’ Moretti, 12’ Gagliardini, st 48’ Sparvoli

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Crescenzi (38’ st Baruni), Rapaccioni, Testa, Cruciani, Moretti (38’ st Buratti), Lacchè, Vissani, Orlandani (13’ st Simonetti), Falconi (13’ st Pelagalli). A disp. Spadoni, Rocci, Magarelli, Elisei, Gega. All. Masciani

VILLA STRADA: Spurio, Cacciamani, Bove, Mazzi, Raffaelli, Scopini, Mancini, Gagliardini, Ugolini, Fatih, Beccacece. A disp. Sopranzetti, Priori, Emiliani, Ombrosi, Schiavoni, Aloisi, Piccini, Fabrizi, Latini. All. Bedetti

ARBITRO: Polizzi di Macerata

Roberto Pellegrino