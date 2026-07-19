Campo da basket al rione Settempeda: ora all’aperto si va a canestro tutto l’anno

Da decenni a San Severino gli amanti del basket non avevano la possibilità di usufruire di un campetto all’aperto per tutto l’anno. Dal post sisma, dietro il plesso scolastico “Tacchi Venturi”, un campo da playground è presente, ma nei mesi che vanno da settembre a giugno viene coperto con una tensostruttura. Lo stesso discorso vale per quello dell’Itts che può essere utilizzato solo previa autorizzazione della Provincia (proprietaria della struttura scolastica; ndr) e soltanto nei mesi estivi.

Così la Società Amatori Basket ha deciso di trovare una soluzione in autonomia.

Grazie al Comitato del rione Settempeda abbiamo individuato la location; il Comune di San Severino ci ha fornito i vecchi canestri del palasport e il materiale per la verniciatura; un professionista ci ha dato una grossa mano per tracciare le righe e un paio di dirigenti, sfruttando il periodo per prendere anche una bella abbronzatura, si sono rimboccati le maniche: hanno preso vernice e pennello e hanno realizzato quello che potete vedere nelle foto.

In 1.500 metri quadrati circa abbiamo pensato di riportare lo sfondo di San Severino, un pallone da basket e il nome storico della Società Amatori Basket in modo da riqualificare ancora di più una zona frequentata da tanti bambini e bambine.

L’impegno della dirigenza è di migliorare ancora l’area, in primis acquistando due canestri da playground con una struttura meno imponente e specifica per i campetti all’aperto, poi installando qualche panchina: il progetto è impegnativo è oneroso economicamente, per questo speriamo in un aiuto da parte di chi dovrebbe fare il massimo per rendere queste aree dei veri e propri centri di aggregazione per le nuove generazioni.

g. g.