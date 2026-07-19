Il “Sì” più bello per la giornalista Gaia Gennaretti e il colonnello dei Carabinieri Walter Fava

La giornalista Gaia Gennaretti e il colonnello Walter Fava hanno pronunciato il loro “sì”, coronando una storia d’amore iniziata quasi dieci anni fa e impreziosita dalla nascita di due gemelli.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva Villa Gentiloni di Luca Paolorossi, a Filottrano, alla presenza di familiari, amici e colleghi giunti da diverse parti d’Italia per condividere uno dei momenti più importanti della loro vita. A celebrare il matrimonio è stato Filippo Saltamartini, già sindaco di Cingoli e vicepresidente della Regione Marche.

Gaia Gennaretti, una delle firme più importanti de “il Resto del Carlino” di Macerata, affianca all’attività di cronista anche un incarico professionale presso il Senato, a Roma. Molto conosciuta e apprezzata a San Severino, suo paese d’origine, continua a raccontarne il territorio come corrispondente, mantenendo un forte legame con la comunità dove è cresciuta e in cui vive anche la sua famiglia.

Walter Fava, colonnello dell’Arma dei Carabinieri, ha guidato per quattro anni il Reparto Operativo del Comando provinciale di Macerata e successivamente, per altri quattro anni, i Nas di Roma. Oggi ricopre l’incarico di ufficiale di collegamento dell’Arma dei Carabinieri presso la Guardia Nazionale Repubblicana a Lisbona, in Portogallo.

La loro storia è iniziata proprio nel periodo in cui Fava era a Macerata alla guida del Reparto Operativo. Da quei primi incontri hanno costruito insieme un percorso fatto di importanti traguardi professionali, nuove sfide e, soprattutto, della gioia di diventare genitori di Edoardo e Aurora. Un cammino condiviso che, sabato 4 luglio, ha trovato il suo momento più significativo nel matrimonio, celebrato insieme alle persone più care in una cornice davvero favolosa.

Agli sposi giungano le felicitazioni anche del Settempedano.