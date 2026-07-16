Comunità in lutto: Mauro Ergo muore per un malore a Lampedusa

In queste ore si è diffusa velocemente in città la notizia dell’improvvisa scomparsa di Mauro Ergo, colto da un malore mentre era in vacanza a Lampedusa. Stava facendo un’immersione, è risalito perché non si sentiva bene. Poi l’arresto cardiaco e ogni tentativo di rianimarlo che risulterà vano. Inutile pure la successiva corsa al pronto soccorso. Ora si attende il nulla osta delle autorità locali per il rientro della salma a San Severino. Ancora da fissare, quindi, i funerali. Con lui, nell’isola, anche il fratello Roberto.

Fin qui quello che sappiamo.

Ma questa notizia spezza il cuore di chi scrive e di quanti leggono avendo conosciuto bene Mauro.

Per il momento non vogliamo aggiungere altro, non riusciamo a trovare le parole.

m.g.