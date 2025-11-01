Basket, il derby va al Basket Tolentino: la Climacalor paga pegno (54-70)

Pessimo “trick” di Halloween del Basket Tolentino ai danni della Climacalor che paga pegno (54-70) come lo scorso anno, quando il derbissimo si giocò alle porte di Natale. Pure stavolta la determinazione dei padroni di casa, ancora privi del lungo Potenza, nulla ha potuto al cospetto di una compagine ben registrata, con più chili e centimetri che alla fine hanno fatto pendere l’ago della bilancia inesorabilmente dalla parte del quintetto ospite. I padroni di casa hanno svettato solo nel primo quarto (17-15), perdendo i restanti tre contro una formazione decisamente di vertice. Inutili i 18 punti dell’ispirato Migliorelli, conditi da 3 tiri pesanti. Polveri bagnate per gli altri settempedani. «Stasera ha funzionato ben poco – ha commentato a fine gara il vice coach settempedano Danilo Di Battista -. Purtroppo per noi hanno pesato molto le tre triple del sempreverde capitano tolentinate Pelliccioni nel terzo periodo. Ci siamo riavvicinati fino al -8 nel quarto decisivo, ma poi il Basket Tolentino ha ripreso il largo grazie ad una difesa ferrea sulle due nostre bocche da fuoco Vissani e Magrini, contenuti bene dagli ospiti. Troppe palle perse per noi e circolazione della palla difficoltosa. Ma siamo appena all’inizio del torneo. Ci sarà tempo per far quadrare il cerchio». In un derby zeppo di ex, uno di lusso è il vice coach del Basket Tolentino, a lungo allenatore della compagine settempedana, Alberto Sparapassi. «Pelliccioni ha risolto molti dei nostri problemi in attacco ed ha difeso bene – ha commentato Sparapassi -. Alla fine è stata una vittoria meritata». Molto sportivo il commento di coach Lorenzo Picotti: «Aldilà del risultato, che ci premia al termine di una partita molto intensa, sono contento di aver incontrato a San Severino tanti amici, alcuni dei quali sono stati anche miei compagni di scuola. La Climacalor ha le carte in regola per giocarsela fino alla fine».

CLIMACALOR SAN SEVERINO-BASKET TOLENTINO 54-70

CLIMACALOR: Magnatti, Bottacchiari n.e., Ortenzi 2, Severini 5 (1 tiro da 3 punti), Migliorelli 18 (3t. da 3p.), Atodiresei 6 (2t. da 3p.), Della Rocca 4, Corvatta 9 (1t. da 3p.), Magrini 6, Vissani 4 (1t. da 3p.), Vignati n.e. All. Funari.

BASKET TOLENTINO: Tiranti 9, Marconi 15, Ancillai 3, Nobili n.e., Ponti 4, Marilungo 11, Pelliccioni 11, Giacobini n.e., Gismondi, Cobanaj 8, Giuliani 9, Salvatelli n.e. All. Picotti.

ARBITRI: Mengucci e Zidda di Pesaro

Parziali: 17-15, 10-17, 17-24, 10-14; progressivi: 17-15, 27-32, 44-56, 54-70.

Luca Muscolini