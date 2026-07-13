Calcio a 5, l’Asd San Severino riparte con il tecnico Andrea Pugliese in panchina

La Asd San Severino calcio a 5 ha completato il lavoro utile a comporre la nuova squadra che affronterà anche nella prossima stagione il campionato regionale di serie C2. Oltre a sei nuovi arrivi, che andranno a comporre la rosa di 18 giocatori, fra i quali spiccano le tante riconferme con la maggioranza di elementi di San Severino, la scelta più significativa è quella che riguarda l’allenatore.

Ci sarà un volto nuovo in panchina, quello di Andrea Pugliese (nella foto con il dirigente responsabile Franco Compagnucci).

Importante cambiamento dunque alla guida tecnico-tattica per la squadra settempedana che inizierà un nuovo ciclo con il mister maceratese (nuovo vice Andrea Dialuce che ricoprirà il doppio ruolo: giocatore e collaboratore tecnico).

Pugliese vanta un curriculum di tutto rispetto.

Allenatore altamente qualificato (licenza A conseguita al Centro tecnico federale di Coverciano), con esperienze significative in ambito giovanile, tanto da ottenere risultati lusinghieri (importante e recente esperienza alla guida dell’Under 19 nazionale del Cus Macerata), dimostrando grande professionalità e impegno fuori e dentro il parquet.

Pugliese, grazie a passione, entusiasmo e competenza , potrà essere un punto di riferimento basilare per la squadra e soprattutto per i più giovani, vista la sua abilità a lavorare con loro, che potranno crescere e migliorare sotto la sua guida.

L’organico della Asd calcio a 5 è composto dai seguenti giocatori:

Grillo Sebastiano, Nardi Nicola, Piccinini Enrico, Liuti Giacomo, Dialuce Andrea, Stacchiotti Alessandro, Bami Armando, Soverchia Paolo, Bonci leonardo, Vignati Mirco, Paciaroni Alessandro, Gouveia Gustavo, Sileoni Roberto (nuovo), Ricci Francesco (nuovo), Simone Andrea (nuovo), Bianchini Leonardo (nuovo), Marangoni Filippo (nuovo), Costantini Riccardo (nuovo).

Come dirigenti seguiranno la squadra Andrea Carloni (direttore sportivo), Alessandro Vignati e Fabio Castignani (dirigenti accompagnatori) e Andrea Giorgi (segreteria).

r. p.