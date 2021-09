Settempeda: ecco squadre e tecnici del settore giovanile

Tutti insieme sul prato del “Comunale” autorità, istruttori, dirigenti, famiglie e tanti giovani calciatori hanno vissuto un bel pomeriggio che ha fatto da preludio all’inizio dell’attività dell’intero settore giovanile della Settempeda. E’ stato l’atto ufficiale che ha di fatto aperto la stagione 21/22, quella della ripartenza dopo lo stop causa Covid, anche se già da alcune settimane i ragazzi delle varie squadre hanno ripreso gli allenamenti. Evento ben riuscito che ha certificato quanta partecipazione e passione ci sia per l’attività calcistica giovanile cittadina che sta riscuotendo enorme successo a testimonianza di come il nuovo progetto dedicato ai più giovani, ormai in piedi da diverse stagioni, stia riuscendo pienamente e stia dando enorme soddisfazione alla società e a chi in prima persona si spende quotidianamente per far sì che tutto funzioni per il meglio. Ulteriore riscontro è dato dai numeri, ormai considerevoli e in costante aumento, che vedono le iscrizioni crescere ogni anno e non solo con ragazzi provenienti da San Severino, ma anche dai paesi limitrofi da dove stanno arrivando in molti per giocare a calcio.

A breve partiranno i vari campionati ai quali il club biancorosso prenderà parte con le formazioni di tutte le categoria e, presto, ci potrebbe essere anche una gustosa novità, ovvero una squadra giovanile di calcio a 5 (idea da concretizzare e che vedrebbe nel ruolo di istruttori Andrea Gentilucci e Edoardo Tomassetti).

Riportiamo di seguito l’organigramma del settore giovanile della Settempeda con squadre, istruttori e collaboratori.

Juniores: Andrea Fattori – Allievi: Stefano Massi e Alfonso Piccinini – Giovanissimi: Stefano Tombolini e Edoardo Tomassetti – Esordienti 2009: Lorenzo Capenti – Esordienti 2010: Roberto Broglia e Christian Prudente – Pulcini: Carlo Sparapassi e Filippo Orlandani – Primi Calci: Stefano Tombolini – Piccoli Amici: Edoardo Tomassetti e Francesca Rampichini.

Per compiti tecnici specifici ci sono Roberto Sorichetti (preparatore portieri), Riccardo Marra (preparatore atletico) e Roberto Broglia (maestro della tecnica).

