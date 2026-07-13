Da Roberto Vissani 200 turbanti per le pazienti oncologiche di Fabriano e Foligno

Roberto Vissani ancora protagonista di un gesto di forte sensibilità. Nei giorni scorsi, presso l’Unità di Oncologia medica di Fabriano, ha donato 100 turbanti in fibra di bamboo destinati alle pazienti in terapia attiva, in regime di day hospital, e alle pazienti seguite nelle cure domiciliari.
La consegna è avvenuta in reparto alla presenza della dottoressa Benedetta Ruggeri, Direttore sanitario dell’Ast di Ancona, del dottor Mobin Safi, Direttore facente funzione dell’Oncologia di Fabriano, del dottor Giorgio Saitta, presidente dell’Associazione oncologica fabrianese, e del personale sanitario in servizio.
Si tratta di un segno concreto di vicinanza a tante donne che in questo difficile momento della vita stanno lottando con grande dignità contro la loro malattia.
La stessa donazione è stata effettuata da Roberto Vissani anche presso l’Oncologia dell’ospedale di Foligno, con l’obiettivo di offrire il medesimo sostegno alle pazienti oncologiche in cura presso la struttura umbra, confermando così il suo impegno nella promozione di iniziative di solidarietà sul territorio. Pure in questo caso erano presenti le responsabili del reparto assieme al personale.
L’iniziativa è stata realizzata grazie al prezioso contributo di Callarelli Attrezzature edili, Novavetro, Rhutten, Villa Berta e Roberto Equipe Parrucche.
Come noto, Vissani – oltre a essere titolare della parrucchieria “Roberto equipe” a pochi passi da Piazza del Popolo – segue ormai da tempo anche il settore delle parrucche, dove si sta affermando grazie a professionalità ed esperienza. Non a caso, alla vigilia del tour estivo della cantante Arisa, è stato chiesto proprio il suo intervento per garantire alla nota artista italiana un’acconciatura idonea al concerto che la vedeva protagonista in una delle tappe dell’estate 2026.