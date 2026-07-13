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Il giornalista Valerio Scarponi alla conduzione del Tg Rai Toscana
Il giornalista Valerio Scarponi alla conduzione del Tg Rai Toscana

Continua l’ascesa del giornalista Valerio Scarponi: ora conduce il Tg Rai Toscana

in Consigliati 13 Luglio 2026 1,633 Visite

Continua a crescere nel suo percorso professionale il giornalista settempedano Valerio Scarponi, uno dei giovani volti dell’informazione Rai. Nato a San Severino nel 1993, Valerio rappresenta oggi motivo di orgoglio per la nostra città.

Nel 2019 ha iniziato a lavorare con la Rai, passando da alcuni programmi in onda sulla prima rete all’esperienza di inviato della trasmissione “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano. Si è così distinto per professionalità, capacità di racconto e presenza sul campo in numerosi servizi di cronaca e attualità.

Ora l’assunzione nella rete pubblica e il debutto nella redazione Rai di Firenze, dove, oltre a realizzare servizi per l’edizione regionale, è tra i conduttori del Tg Rai Toscana.

Inoltre, in queste prime settimane di lavoro, Valerio ha già firmato pure alcuni servizi importanti per i telegiornali nazionali della Rai.

Per San Severino il suo percorso rappresenta un esempio di impegno, passione e determinazione. Con serietà e competenza, Valerio Scarponi ha saputo costruire passo dopo passo una carriera di rilievo nel panorama dell’informazione nazionale, confermando come talento e dedizione possano aprire la strada a importanti soddisfazioni professionali.

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