Terremoto: dopo i lavori di recupero torna agibile la dependance di Villa Collio

Un altro importante tassello si aggiunge al percorso di ricostruzione e rilancio del patrimonio immobiliare e ricettivo del territorio settempedano. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità che gravava sulla dependance esterna di Villa Collio, struttura adibita ad attività di bed & breakfast.

Il provvedimento di inagibilità era stato emesso in piena emergenza sismica nel 2016, a seguito dei gravi danni causati dalle scosse di terremoto che avevano reso l’immobile completamente inutilizzabile.

La struttura è tornata a piena disposizione della proprietà e della comunità grazie a un mirato intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico. I lavori sono stati finanziati grazie anche ad un contributo pubblico del valore di 220 mila euro, concesso dall’Usr Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche.

L’intervento ha permesso non solo di sanare le lesioni causate dal sisma ma anche di elevare sensibilmente gli standard di sicurezza e stabilità dell’edificio, nel pieno rispetto delle normative vigenti per le zone colpite dal terremoto.