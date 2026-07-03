Lutto, San Severino piange la scomparsa del professor Giovanni Scarponi

Si è spento Giovanni Scarponi: i funerali saranno celebrati sabato 4 luglio alle 9.30 al santuario della Madonna dei Lumi.

Tutti lo ricordano come il professore di Inglese, ma per tanti è stato una presenza costante, un punto di riferimento, un amico sincero.

Intelligente, ironico e talvolta sarcastico, sapeva affrontare ogni situazione con leggerezza, senza mai rinunciare a quella sottile vena pungente che lo rendeva unico. Una caratteristica che, raccontano gli amici, aveva ulteriormente affinato accanto alla moglie inglese, Mary, con la quale condivideva anche il gusto per l’umorismo britannico.

Per generazioni di settempedani è stato il “prof” per eccellenza. Nelle sue lezioni non insegnava soltanto la lingua inglese, ma trasmetteva curiosità, spirito critico e voglia di conoscere. Sempre aggiornato, attento all’attualità e ai cambiamenti del mondo, riusciva a coinvolgere gli studenti ben oltre i confini del programma scolastico.

La sua curiosità lo accompagnava anche nella quotidianità. Amava trascorrere il tempo libero giocando a carte con l’indimenticato don Sauro Venanzoni al bar di Maria, nel rione Mazzini, un luogo di ritrovo oggi purtroppo chiuso, ma che conserva tanti ricordi di amicizia e convivialità.

Scarponi era stato anche ex allievo dell’Istituto Don Orione di San Severino. A ricordarlo con particolare affetto è il presidente dell’associazione Gilberto Sacchi, che ne sottolinea le qualità umane e la profonda stima maturata nel tempo, unendosi al cordoglio della comunità.