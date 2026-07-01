Cornice botanica in piazza per accogliere turisti ed eventi nel mese di luglio

Piazza del Popolo si sta trasformando in un suggestivo giardino a cielo aperto. Hanno preso ufficialmente il via i lavori di allestimento del progetto “Il verde itinerante”, un’iniziativa di riqualificazione temporanea e decoro urbano che ridisegnerà l’estetica del cuore monumentale della città per tutto il mese di luglio.

L’intervento, a cura dell’Amministrazione comunale, è stato affidato all’impresa Manfrica Service di Filippo Sfrappini, che si sta occupando della messa a dimora e disposizione di una ricca varietà di piante e alberature di pregio.

L’inserimento di questi elementi naturali nel suggestivo scenario di una delle piazze più belle d’Italia darà vita a una cornice del tutto nuova, affascinante e insolita, capace di fondere armoniosamente l’architettura storica cittadina con la freschezza e l’eleganza della natura.

A fare bella mostra di sé e a catturare lo sguardo di cittadini e turisti saranno esemplari selezionati di olivo, simbolo di pace e tradizione mediterranea, melo e melograno, con i loro richiami alla terra e alla prosperità, corbezzolo, con le sue tipiche e vivaci note cromatiche, e lagerstroemia, pronta a regalare splendide fioriture.

Oltre ad arricchire, rinfrescare e abbellire l’estate settempedana, questa splendida installazione verde non avrà una funzione soltanto estetica. L’ovale così trasformato diventerà a tutti gli effetti un prestigioso “parterre de rois” pronto a fare da sfondo e a valorizzare i numerosi appuntamenti che animeranno il cartellone estivo “Summer Time”.

“Piazza del Popolo è da sempre il salotto buono della nostra città e il perfetto biglietto da visita per i tantissimi visitatori che accogliamo ogni anno – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei –. Con il progetto ‘Il verde itinerante’ l’Amministrazione comunale ha deciso di donare al nostro cuore monumentale un tocco di freschezza, colore ed eleganza in più, arricchendo l’atmosfera dell’estate. Queste splendide essenze e alberature non solo abbelliranno l’ovale per tutto il mese di luglio ma sapranno creare una cornice verde suggestiva, un palcoscenico naturale d’eccezione pronto a ospitare e valorizzare gli eventi in cartellone”.