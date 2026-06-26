A 7 anni dalla morte di Valentino Valentini Puccitelli: messa di suffragio con omaggio musicale

A sette anni dalla sua scomparsa, la comunità di San Severino si stringe attorno al ricordo di Valentino Valentini Puccitelli.

Infatti, il Comune e la famiglia Valentini Puccitelli hanno promosso una messa commemorativa che sarà celebrata domenica 28 giugno, alle ore 18.30, nella chiesa di San Giuseppe.

La funzione religiosa sarà celebrata da don Aldo Romagnoli e rappresenterà un momento di raccoglimento non solo spirituale, ma anche culturale per tutta la cittadinanza. Il legame del compositore settempedano con la sua terra d’origine verrà infatti celebrato attraverso la sua stessa arte. Durante la liturgia verranno eseguite alcune delle sue più significative opere musicali per organo, dando vita a un suggestivo omaggio in note. A interpretare le partiture sacre del compositore sarà il Maestro Luca Verdicchio, che eseguirà tre brani scelti dal repertorio: il Padre Nostro, l’Adagio e l’Agnus Dei.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza, ai conoscenti e a quanti desiderano rendere omaggio a una figura e a una famiglia profondamente radicate nella memoria storica e culturale del territorio.