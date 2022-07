Ultime quattro date per il ricco cartellone di appuntamenti che festeggiano i 15 anni del circo El Grito e salutano la nascita del Sic, lo Stabile di innovazione circense.

Nel tendone (lo chapiteau) installato in via Varsavia, al rione Settempeda, giovedì 28 e venerdì 29 luglio arriva la compagnia Rasoterra con lo spettacolo “Boa”. Sabato e domenica (30 e 31 luglio), invece, sarà la volta del Circo delle pulci del professor Bustric.

La prima delle due compagnie che andranno in scena nel week end è un gruppo nato a Bruxelles nel 2010 e che si è poi specializzato nelle tecniche circensi di bicicletta acrobatica e mano a mano. I suoi componenti, vincitori del premio del pubblico al “Daidogei World Cup” di Shizuoka, in Giappone, hanno collaborato, tra gli altri, con il Nofit State Circus (Gran Bretagna), con l’ON-Orit Nevo Contemporary Circus (Israele), con Espace Catastrophe (Belgio) e con Aslico Teatro, in Italia.

Notissima nel mondo l’arte del professor Bustric. Nel circo delle pulci la magia non è solamente quella del mago ma anche del teatro che, per sua natura, è l’immagine che il pubblico crea nella propria mente osservando ciò che accade in scena, che in un certo senso non esiste. E’ per questo che l’attore può creare ogni tipo d’illusione. Il circo delle pulci è gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande. Può accadere che se una pulce si tuffa in una tazzina di caffè tanto piccola per noi ma grande come un mare per lei, o che la scena si trasformi in abisso marino, svelandone segreti e misteri. Magia di trucchi semplici eppure incomprensibili e sorprendenti, insieme a piccoli colpi di genio che suscitano nel pubblico la meraviglia.

Per lo spettacolo “Boa” biglietti su https://www.vivaticket.com/it/ticket/boa/185895 al costo di 12 euro intero e 8 euro ridotto, per lo spettacolo “Il circo delle pulci del professor Bustric” biglietti sempre su https://www.vivaticket.com/…/il-circo-delle…/185896 al costo di 12 euro intero e 8 euro ridotto.

Il circo El Grido si trova in via Varsavia. Per informazioni ci si può rivolgere alla Pro loco di San Severino (telefono 0733638414) oppure all’indirizzo di posta elettronica proloco.ssm@gmail.com, dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per prenotazioni Amat (telefono 0712072439), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 16. La biglietteria è aperta presso il circo un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.