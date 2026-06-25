Mercoledì 1° luglio la festa per l’82° anniversario della Liberazione cittadina

San Severino si appresta a festeggiare, mercoledì 1° luglio, l’82° anniversario della Liberazione cittadina dal nazifascismo.

Un anniversario ancor più importante e significativo perché ricorre l’80° della nascita della nostra Repubblica democratica e antifascista, che non sarebbe esistita senza le varie Resistenze (armata, civile e degli Imi) e le esperienze di gestione dei territori liberati da parte dei locali C.N.L, come ricordato dallo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al teatro Feronia nella sua visita il 25 Aprile.

L’ Anpi “Cap. Salvatore Valerio m.o.v.m.”, affinché la festa sia sempre più popolare e coinvolgente, offrirà quest’anno un programma vario e ricco che si rivolge a diverse fasce di età e interessi, grazie alla disponibilità di associazioni e gruppi culturali.

La festa inizierà nel giardino del Circolo ricreativo Acli alle ore 17.30 con un laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni sotto la guida dell’artista Shura Oyarce Yuzzelli, al termine merenda per tutti.

Dopo l’apericena Agesci e Masci ricorderanno il ruolo degli scout nella Resistenza.

Seguirà il reading “Resistenze poetiche” a cura di Elena Carrano e dell’associazione Sognalibro in contemporanea alla performance artistica di Shura Oyarce Yuzzelli.

Chiuderà la serata la musica dei “Mad Dogs”, che si esibiranno in una acoustic session.

I cittadini sono invitati a partecipare a questa che è la festa di tutti !

Donella Bellabarba, presidente Anpi di San Severino Marche