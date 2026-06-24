Polizia locale: Cardorani e Crescentini vincono lo scudetto al Campionato nazionale

Straordinario trionfo per lo sport e per la Polizia locale di San Severino al 28° Campionato nazionale di calcio a 5 delle Polizie locali d’Italia. I sovrintendenti capi Luca Crescentini e Federico Cardorani hanno conquistato il titolo tricolore nella sfida accolta al villaggio Serenè Blu Serena di Marina di Cutro, in provincia di Crotone.

L’importante manifestazione sportiva, organizzata dall’Aspli (Associazione sportiva Polizie locali d’Italia), ha visto la partecipazione entusiasta di ben 18 formazioni provenienti da tutto il territorio nazionale. I due storici esponenti della Polizia locale settempedana hanno difeso i colori del Gruppo sportivo Pesaro, una vera e propria selezione marchigiana (più un innesto toscano) che ha sbaragliato la concorrenza al termine di un torneo intenso e combattuto.

Per Crescentini e Cardorani si tratta di un traguardo storico e del coronamento di un lungo percorso: i due agenti partecipano, infatti, alla competizione nazionale da ben 18 anni e, dopo aver sfiorato la gloria in passato con due secondi posti e due quarti posti, sono finalmente riusciti a salire sul gradino più alto del podio, cucendosi lo scudetto sul petto.

Il torneo del G.S. Pesaro è stato una cavalcata emozionante. Dopo un avvio in salita nella fase a gironi, la squadra ha saputo compattarsi, inanellando una serie di vittorie decisive fino alla finalissima contro il Palermo, vinta ai tempi supplementari per 2 a 1, riscattando così l’unica sconfitta subita al debutto.

Sotto la guida tecnica dell’allenatore Elia Renzoni, la rosa che ha conquistato il titolo italiano era composta da Luca Crescentini e Federico Cardorani della Polizia locale di San Severino, Massimo Giusti, Mirco Biondi, Rodolfo Pazzaglia, Michele Fabbroni e Stefano Chiappori di Pesaro, Marco Fabbroni di Marotta, Massimiliano Petrella di Ancona, Niky Veroli di Fermo, Fiorenzo Fiorani di Macerata, Mattia Leoni di Falconara, Marco Di Nunzio di Acquasanta Terme e Davide Bartolini di Siena.

Il valore del successo è impreziosito dall’alto livello delle 18 compagini partecipanti: Barletta, Torino, Torre del Greco, Montesilvano, Palermo, Castellammare di Stabia, Venezia, Avezzano, Salerno, Pesaro, Trieste, Torre Annunziata, San Severo, L’Aquila, Napoli, Crotone, Livorno, Bari.

Ai sovrintendenti capi Luca Crescentini e Federico Cardorani le più vive congratulazioni da parte del sindaco Rosa Piermattei e dell’Amministrazione comunale per aver onorato il nome della Città di San Severino in un contesto nazionale all’insegna dei valori più sani dello sport e dello spirito di corpo. Il Gruppo sportivo Pesaro ha voluto ringraziare invece la società di trasporti Contram Spa per il supporto logistico.