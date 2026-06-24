Ultime news
Home | Cronaca | Sabato ai Biagi la messa in ricordo di don Quinto Domizi scomparso nel giugno 2012
Don Quinto Domizi
Don Quinto Domizi

Sabato ai Biagi la messa in ricordo di don Quinto Domizi scomparso nel giugno 2012

in Cronaca 24 Giugno 2026 231 Visite

Ricorre in questi giorni il 14° anniversario della scomparsa di don Quinto Domizi, avvenuta il 22 giugno 2012. Per ricordarne la figura e il prezioso servizio pastorale, i familiari – guidati dalla nipote Teresa – hanno fissato una funzione religiosa per sabato 27 giugno alle ore 17 nel piazzale antistante la chiesa di Biagi, ancora inagibile a seguito del terremoto del 2016.

Don Quinto, come tutti ricorderanno, non fu soltanto parroco e guida spirituale delle comunità che gli furono affidate, ma anche una figura particolarmente attiva in campo giornalistico e culturale. Nel corso della sua vita si dedicò con passione alla valorizzazione della storia locale e alla tutela del patrimonio artistico e religioso del territorio, lasciando un contributo significativo che ancora oggi viene ricordato e apprezzato.

Alla celebrazione prenderanno parte le comunità parrocchiali di Biagi, Cagnore, Gaglianuovo, Serrone e Stigliano. L’invito è esteso a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato don Quinto, affinché possano condividere un momento di preghiera e di memoria dedicato a un sacerdote che ha lasciato un bellissimo ricordo terreno.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani