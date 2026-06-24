Sabato ai Biagi la messa in ricordo di don Quinto Domizi scomparso nel giugno 2012

Ricorre in questi giorni il 14° anniversario della scomparsa di don Quinto Domizi, avvenuta il 22 giugno 2012. Per ricordarne la figura e il prezioso servizio pastorale, i familiari – guidati dalla nipote Teresa – hanno fissato una funzione religiosa per sabato 27 giugno alle ore 17 nel piazzale antistante la chiesa di Biagi, ancora inagibile a seguito del terremoto del 2016.

Don Quinto, come tutti ricorderanno, non fu soltanto parroco e guida spirituale delle comunità che gli furono affidate, ma anche una figura particolarmente attiva in campo giornalistico e culturale. Nel corso della sua vita si dedicò con passione alla valorizzazione della storia locale e alla tutela del patrimonio artistico e religioso del territorio, lasciando un contributo significativo che ancora oggi viene ricordato e apprezzato.

Alla celebrazione prenderanno parte le comunità parrocchiali di Biagi, Cagnore, Gaglianuovo, Serrone e Stigliano. L’invito è esteso a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato don Quinto, affinché possano condividere un momento di preghiera e di memoria dedicato a un sacerdote che ha lasciato un bellissimo ricordo terreno.